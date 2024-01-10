وفاة نزيل داخل مستشفى للأمراض العقلية يجر حراس أمن للاعتقال بالناظور

هبة بريس - وجدة

قررت النيابة العامة المختصة، باستئنافية الناظور، متابعة أربعة حراس للأمن الخاص، يعملون بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعروي، في حالة اعتقال بسجن سلوان، في إطار بحث قضائي تم فتحه حول قضية وفاة نزيل بالمصلحة المذكورة قبل أسابيع.

وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “هبة بريس”، فقد فتحت النيابة العامة بالناظور، بحثا قضائيا، بناء على شكاية توصلت بها من طرف عائلة شاب توفي إثر تعرضه للعنف داخل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعروي، بعدما ولج المصلحة من أجل الخضوع للعلاج.

وأمرت النيابة العامة، الشرطة القضائية بالناظور بتوقيف المشتبه فيهم والاستماع إليهم بناء على المعلومات الواردة في الشكاية، ليتم بعد ذلك وضعهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة القتل غير العمد، في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث.

وتعود أطواره إلى أسابيع مضت، تفجرت تفاصيله بعدما توفي شاب في العشرينيات من عمره متأثرا بجروح أصيب بها عقب ولوجه للمستشفى من أجل الخضوع للعلاج، وبعد مرور أيام على دفنه قدمت عائلته شكاية تطالب فيها بفتح تحقيق في أسباب الوفاة.

وقالت عائلة الضحية، إن كدمات وأثار عنف ظهرت على جثة ابنها، الأمر الذي جعلها تستنجد بالعدالة، لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة، ومعاقبة المتسببين في مقتله إذا ما كان للموضوع علاقة بتعنيف عمدي أصابه بنزيف على مستوى الرأس.

وكشف مصدر مطلع، أن النزيل المتوفي، نقل من المستشفى المذكور الكائنة بنايته بالعروي، في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الحسني بمدينة الناظور، ثم للمستشفى الجامعي بوجدة، حيث فارق الحياة، وهي النازلة التي أخذتها النيابة العامة على محمل الجد وشرعت في فك خيوطها من أجل الوصول إلى تفاصيلها وحيثياتها الكاملة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp