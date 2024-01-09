بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية

2024-01-09 / 20:38
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل “بلا أساس” لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وأدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب.

واعتبر بلينكن أن على اسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم. وقال “على إسرائيل أن تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم (…) وعلى إسرائيل أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فاعل”.

كما أكد وزير الخارجية على وجود حاجة لإيصال مزيد من المواد الغذائية والمياه والدواء إلى قطاع غزة.

وقال “يتعيّن إيصال مزيد من الأغذية ومزيد من المياه ومزيد من الأدوية وغيرها من الأساسيات إلى غزة. وفور دخولها إلى غزة، ينبغي أن تصل في شكل أكثر فاعلية لمن يحتاجون إليها”.

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