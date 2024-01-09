النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب “سب وقذف” منتج شهير

القسم الفني: هبة بريس

وجه النائب العام استدعاء للفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه لها بخصوص التعدي بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق على المنتج محمد الشاعر، بعدما اتهمته سابقاً بالاستيلاء على حساباتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها.

وجاء قرار النائب العام بحق شيرين عبدالوهاب،استناداً على تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي المجني عليه المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء عليه استدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور معللة إصابتها بكورونا.

وبدوره، رد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب على قرار الاستدعاء، عبر بيان رسمي أشار فيه إلى أن شيرين حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي، ضد محمد أسامة الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.

وأكد قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام 5998 و6371 لسنة 2023 إداري الدقي، حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

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