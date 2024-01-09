بنسعيد يمثل المغرب في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفنون والثقافة بالسينغال

2024-01-09 / 13:50
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نجلاء مزيان: هبة بريس

مثل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد،المملكة المغربية في حفل الافتتاح الرسمي للدورة ال 12 للمهرجان الوطني للفنون والثقافة بمنطقة فاتيك وسط السينغال.

وترأس حفل الافتتاح، الرئيس السينغالي ماكي سال، بحضور وزير الثقافة والتراث التاريخي السنغالي عليو سو، وعدد من أعضاء الحكومة ،وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بدكار، من بينهم سفير صاحب الجلالة ،حسن الناصري، وأعضاء الوفد المغربي المرافق لمهدي بنسعيد.

وانطلق حفل الافتتاح الذي ترأسه الرئيس السنغالي ماكي سال، بعزف النشيدين الوطنيين للسنغال والمغرب، كما حفل الافتتاح الذي نظم في ملعب ماسين سين في فاتيك، بعروض العديد من الفاعلين الثقافيين من مناطق السنغال الـ 14، (أربعون فنانا من كل منطقة)، فضلا عن مجموعات فنية من المغرب، واستمتع الجمهور الحاضر بفن گناوة وفن عيساوة.

كما تم عرض شريط مصور، يبرز مشاريع المملكة بقيادة صاحب الجلالة، وما تحقق من إنجازات في جميع المجالات بالمملكة.

وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان المنظم تحت شعار “ماكي فنون وتراث” ،بدأت الأنشطة الثقافية والفنية في قرية الفنون لفاتيك والتي أعطى انطلاقتها في وقت سابق يوم أمس الإثنين كل من عليو سو ،ومهدي بن سعيد بالإضافة للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك.

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