العنف الرقمي .. وزير العدل يدعو الضحايا إلى اللجوء للقضاء

2024-01-08 / 18:40
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هبة بريس _ الرباط

دعا وزير العدل، عبد اللطف وهبي النساء المغربيات باللجوء الى القضاء عند تعرضهن للعنف الرقمي

وقال الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يناير 2023 إن هناك وجود فراغ تشريعي في هذا الباب

وحول مشروع القانون الجنائي المرتقب، قال الوزير إنه يحمل في طياته عددا من الإجراءات المعاقبة لهذه الأفعال.

وقال الوزير أنه يعاقب على المس بالحياة الخاصة بالنساء أو نشر صورهن أو نشر تركيبة صوتية، كما يعاقب على التحرش الجنسي الرقمي، وعلى استغلال بعض الصور، وعلى التقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة أو كاذبة عن شخص بدون موافقته، وغيرها من الإجراءات العقابية الأخرى التي لم يذكرها.

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تعليق واحد

  1. الا النساء عنكم لدفاع عنهم… أما الرجال كان الله في عونهم. تدعون الدفاع عن النساء ولم تجدوا حلا لتلك المتسولات. المتشردات وخادمات البيوت…المصلحين

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