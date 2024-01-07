محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم السنة الدراسية ونحن واثقون من ذلك

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخذت تدابير اجرائية محكمة التكييف تنظيم السنة الدراسية بما يمكن المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات الدراسية من اكتساب المعارف والكفايات والمهارات الأساس، التي تتيح لهم الانتقال من مستوياتهم الدراسية الى المستويات الأعلى في نهاية السنة الدراسية ،دون تعثرات او ثغرات تعلمية؛ وذلك من خلال إعداد خطة وطنية تؤالف بين تدبير الزمن المدرسي ومراجعة التنظيم التربوي ،بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة.

وقال زروقي : إن المرتكزات الأساس التي انبنت عليها الخطة الوطنية تقوم على تكييف زمن التعلمات بمقاربة وظيفية تمكن تلامذة الاقسام الإشهادية من التحكم في مجال التحصيل المطلوب في كل مادة وكل سلك دراسي، موازاة مع تمكين تلامذة المستويات الدراسية الأخرى من التعلمات الأساس المستهدفة عند نهاية كل مستوى دراسي.

وأضاف زروقي أنه، تبعا لذلك، عمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تمديد الزمن الدراسي بغلاف زمني إضافي ، ومراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة ، والجدولة الزمنية لتنظيم الامتحانات الإشهادية ، مع التركيز على استقطاب الخبرات التربوية ذات الكفاءة من أجل الإسهام والمشاركة في برامج الدعم التربوي وتثبيت التعلمات.

وعبر زروقي عن ارتياحه الشديد لنجاعة التدابير المتخذة القائمة على التنسيق التام بين مختلف المتدخلين من اطر تربوية وإدارية واسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ، ومؤسسات التعليم العالي المحتضنة لسلك الإجازة في التربية ،وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج أوراش ،وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق مرامي الخطة الوطنية وتبليغها غاياتها المنشودة.

وقال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة : سنستثمر جميع الطاقات التربوية والإمكانات التعليمية والبيداغوجية المتاحة، ونحن واثقون بأننا لن نخلف الموعد، ولنا ثقة كبيرة فيما ستسفر عنه المخططات المحلية بالمؤسسات التعليمية من تدارك للزمن المدرسي واستدراك لزمن التعلمات.

وختم زروقي بالقول: إن الزيارات الميدانية الأخيرة للمؤسسات التعليمية تعزز هذه الثقة، ولقد وقفت بصفة شخصية، وباعتزاز كبير ، على شروع الأستاذات والأساتذة في تنظيم حصص إضافية لتعزيز الحصص الأسبوعية المقررة في مختلف الأسلاك والمواد الدراسية، بما سيمكننا ،كما كنا دائما ، من ربح رهان مختلف المحطات التربوية، وبما يحقق النجاح لبناتنا وابنائنا ويستجيب للانتظارات الطموحة لأسرهم .

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