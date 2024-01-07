تاوريرت .. اندلاع حريق مهول بقيسارية للمتلاشيات

2024-01-07 / 22:51
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اندلع مساء اليوم الأحد 07 يناير الجاري، حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالقرب من ثانوية الفتح التأهيلية بوسط مدينة تاوريرت.

الحريق شب حوالي الساعة 21h30 من مساء اليوم، حيث أتت نيرانه على قيسارية الفتح بأكملها ، بينها 100 محلا مخصصا لمتلاشيات الخشب والألومينيوم.

وحلت مصالح الوقاية المدنية بعين المكان الى جانب السلطات المحلية وعامل إقليم تاوريرت لتتبع عملية إخماد الحريق التي لا زالت مستمرة لحد الساعة.

وتبقى أسباب اندلاع الحريق غامضة في ظل تواجد اعداد مكثفة من المتلاشيات وتواجد محلات عشوائية مبنية فقط بالألواح الخشبية.

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