كحول “سام” يقتل 4 في تونس

2024-01-07 / 16:36
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هبة بريس -وكالات

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين بحالات تسمم، إثر تناول مادة كحولية مغشوشة جنوبي تونس، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين فتحي البكوش لفرانس برس إن ذلك ناتج عن “تناول كحول يحتوي مواد سامة”.

وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زوّد المصابين بهذه المادة في انتظار صدور تحاليل المخابر لهذه المادة.

وغادر غالبية المصابين المستشفى، بينما تم نقل حالات إلى مستشفى بالعاصمة تونس.

وتتكرر في تونس حالات التسمم من جرّاء استهلاك الكحول المغشوش وتسسبب الموت في غالب الأحيان.

وفي العام 2021، وفي حادثة مشابهة، أعلنت السلطات الصحية التونسية وفاة خمسة أشخاص وإسعاف 25 آخرين مرجحة ان يكون السبب التسمم الناتج عن استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد.

وفي مايو 2020، أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم إحصاء ست وفيات في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، وسط البلاد.

ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، إلى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، لثمنها البخس.

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