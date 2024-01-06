اكادير : فلاحو”الكردان” يقررون مقاضاة شركة لتوزيع مياه السقي

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

عقدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بشراكة جمعية المستقبل للمياه المخصصة للاغراض الزراعية، الخميس الماضي، بمقرها الاداري، لقاءا تواصليا حول الوضعية المائية الحرجةً للفلاحة بالكردان من اجل تدارس إشكاليتها على القطاع ، بحضور متدخلين وئيسيين كالمدير الجهوي للفلاحة، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، و المدير الجهوي للتجهيز و بمشاركة المكتب الوطني للكهرباء بإقليم تارودانت، و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و أمان سوس، و مجلس جهة سوس ماسة.

وقد اشار يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى الصعوبات التي تعرفها منطقة الكردان من خلال تراجع مياه السقي وما لذلك من آثار على الفلاح الذي يعيش تحديات اخرى كبيرة، إضافة إلى تضرر استثمارات فلاحية.

كما أعطى نبذة عن المجهودات التي تبذلها الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة من خلال الترافع من داخل الهيئات المختلفة كمجلس الحوض المائي والمجالس الادارية للمؤسسات الفاعلة في قطاع الماء، واللجان المختلفة سواء الاقليمية أو الجهوية من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات المائية بالمنطقة، أساسا البحث عن مصادر الماء من خلال مشروع تحلية مياه البحر موجه لسقي حوض سوس.

وانتقد الفلاحون هذه الزيادة التي أقرتها أمان سوس بعد إقدامها على مؤخرا على قطع مياه السقي بشكل غير معلن عن ضيعات الكردان، معتبرين أن الفلاح لاعلاقة له بهذا العجز بل نتاج توالي سنوات الجفاف.

ودعا مجموعة من فلاحي منطقة الكردان الى اللجوء للقضاء ضد الزيادة التي أقرتها شركة أمانسوس نائلة مشروع سقي ضيعات الكردان جراء الزيادات في فواتير مياه السقي، وكانت شركة امانسوس قد أقدمت على زيادة 10 في المائة من قيمة فواتير استهلاك مياه السقي بالنسبة للسنة الماضية.

وقد شكل اللقاء مناسبة لطرح الاشكاليات التي يعيشها الفلاح بمنطقة الكردان.

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