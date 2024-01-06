حملة مقاطعة بيومي فؤاد تنجح في سحب أحدث أفلامه من السينما

هبة بريس - متابعة

نجحت حملة مقاطعة الفنان المصري بيومي فؤاد، في سحب أحدث أفلامه من دور السينما.

و قاطع المصريون أفلام بيومي فؤاد، حيث حققت إيرادات ضعيفة جدا، مما أضطر منتجوها وموزعوها لسحبها من دور العرض، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.

آخر هذه الأفلام كان «الخميس اللي جاي»، الذي سُحب من دور العرض المصرية، بعد عشرة أسابيع فقط.

كما يستطع فيلم «الصف الأخير» الصمود طويلًا في دور العرض المصرية، حيث سحب بعد أسبوع فقط، بالاضافة الى سحب فيلم «مندوب مبيعات»، بطولة بيومي فؤاد، بعد أسبوع واحد فقط من عرضه في دور العرض المصرية.

ويُعرض حاليًا فيلم «سنة أولى خطف» بطولة بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وحقق على مدار أربعة أسابيع ايرادات منخفضة ليكون مهددًا بالانسحاب من دور العرض المصرية.

هذا ويشار الى أن الفنان المصري بيومي فؤاد تعرض لحملة مقاطعة من قبل الجمهور المصري، بعد مشاركته في مسرحية، ضمن موسم الرياض، متجاهلاً ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من مجازر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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