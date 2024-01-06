بعد اتهامه با.غتصاب قاصر.. “طوطو” يلجأ للقضاء

هبة بريس

لجأ الرابور طه فحصي المعروف ب”الغراندي طوطو”، الى القضاء، بعد تداول اتهامات باغتصابه لقاصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه محامي “طوطو”، الأستاذ عبد الفتاح زهراش، بلاغا للرأي العام جاء فيه ” في إطار الدفاع عن حقوق ومصالح موكله، وبناء على الحملة التي يتعرض لها والأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها في حقه، ولما الحقته به وبأسرته الصغيرة، فإنه كمواطن مغربي وما يخوله القانون لجأ للقضاء من خلال النيابة العامة بالدار البيضاء مقدما شكاية من أجل التشهير ونشر أخبار زائفة والمس بالحياة الخاصة للأفراد من أجل إنصافه وملاحقة من شهر به وأساء إليه”.

وأضاف البلاغ أن طه فحصي يحتفظ بحقه “في تقديم دفوعه ومطالبه أمام القضاء المختص مؤكدا على ثقته في القضاء والشرطة القضائية المختصة من اجل إجلاء الحقيقة والحد من هذه الأساليب التي تروم المساس بالموطنين والمواطنات”.

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