2023 .. ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في فرنسا

2024-01-05 / 21:33
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هبة بريس _ وكالات

ذكر المعهد الفرنسي للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن عام 2023 يصنف باعتباره ثاني أكثر الأعوام حرارة في فرنسا منذ بداية القرن العشرين، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة 14,4 درجة مئوية.

وأوضح المعهد، على موقعه الإلكتروني، أنه “بالإضافة إلى التقييم المؤقت المقدم في 30 نونبر، فإن دمج الملاحظات من شهر دجنبر يجعل من الممكن التأكيد على أنه استمرارا لعام 2022، وهو العام الأكثر سخونة الذي شهدته فرنسا منذ بداية القرن العشرين، فإن عام 2023 يحتل المرتبة الثانية في السنوات الأكثر سخونة”.

ومع متوسط ​​درجة حرارة 14,4 درجة مئوية، مقارنة بـ 14,5 درجة مئوية في عام 2022، فإن “الخلل الحراري” على مدار العام بأكمله يصل إلى زائد 1,4 درجة مئوية مقارنة بمعايير 1991-2020″.

وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2023 “العام الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم”، حسب منظمة الأرصاد الجوية، استنادا إلى بيانات برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي.

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