” جرار ” الشمال يجمد عضوية 3 مستشارين

2024-01-05 / 20:01
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هبة بريس _ طنجة

قررت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تجميد عضوية 3 مستشارين جماعيين بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب ” .

وبحسب نص القرار الذي إطلعت عليه “هبة بريس “، فقد شمل قرار تجميد العضوية من الحزب كل من النائب الأول لرئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحريقي، ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة فاطمة الزهراء بوبكر، وأحمد الغرافي عضو مجلس مقاطعة بني مكادة.

وقاطع المستشارون الثلاثة الذين شملهم قرار التجميد اليوم الجمعة دورة مقاطعة بني مكادة رغم انتمائهم للأغلبية ، الأمر الذي تسبب في إحراج القيادة الجهوية للجرار ، كما قررت الأمانة الجهوية إحالتهم على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة في حقهم .

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