بسبب “سوء الأحوال الجوية”.. الطرق السيارة تحذر السائقين

هبة بريس

عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم أمس الخميس 04 يناير، معلنة تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية، على مستوى الطرق السيارة الرباط-وجدة والرباط-القنيطرة، وكذا عواصف قوية أحيانا رعدية على مستوى الطريق السيار الرباط-طنجة والطريق السيار تطوان-الفنيدق، وذلك ابتداءا من الخميس 04/01/2024 على الساعة السادسة مساءا، الى غاية يوم السبت 06/01/2024 على الساعة الثالثة صباحا.

توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار الرباط-طنجة ، والطريق السيار الرباط-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل.

ولطلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق ADM Trafic .

وللإشارة، فالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

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