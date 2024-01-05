أكادير : توقيف زعيم شبكة لتهجير البشر بعد مداهمة منزله

2024-01-05 / 15:13
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ع. اللطيف بركة - هبة بريس

أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية اكادير ، مساء امس الخميس 4 يناير الجاري ،زعيم شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وكانت المصالح الدركية، قد تتبعت خيوط هذه الشبكة ، بعد نجاحها في التصدي لتهجير حوالي 25 مرشحا للهجرة السرية ، بداخل منزل بمنطقة الدراركة شرق مدينة اكادير، وبعد الأبحاث والتحريات تم الوصول إلى زعيم الشبكة ، الذي تمت مداهمة منزله بمنطقة اغروض ببنسركاو اكادير.

و بعد عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة، أوضحت بأن الموقوف كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، وسبق أن أشرف على تنظيم عدد من عمليات الهجرة الغير الشرعية عبر القوارب الخشبية انطلاقا من شواطئ أكادير نحو جزر الكناري الإسبانية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ارتباطات وامتدادات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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