الناظور .. عامل الإقليم يتخذ إجراءات عاجلة للإقتصاد في استعمال الماء

عقدت بعمالة الناظور يوم الخميس 04 يناير الجاري، جلسة للجنة الإقليمية لليقظة الخاصة بالماء برئاسة عامل الإقليم جمال الشعراني، حضرها أعضاء هذه اللجنة المكونة من: الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، رئيس دائرة قلعية رئيس دائرة لوطا، مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، المدير الإقليمي للفلاحة، رئيس تسيير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ملوية، ورئيسة مصلحة الماء بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناظور.

وانعقد هذا الاجتماع تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول الوضعية المائية الحالية بالمغرب، وفي إطار القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 113- 1-16 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، وإعداد برنامج عمل لمواجهة الإجهاد المائي نظرا لقلة التساقطات المطرية المسجلة والنقص الحاد في مخزون المياه المعبأة بسدي محمد الخامس ومشرع حمادي اللذان يزودان الإقليم بمياه الشرب وكذلك مياه السقي.

و شدد عامل الإقليم على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتوفرة بطريقة عقلانية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للاقتصاد في الماء وترشيد استعماله، ودعوة الساكنة والمواطنين إلى ضرورة تغيير السلوك والنظرة تجاه استغلال هذه المادة الحيوية خاصة أننا في مرحلة تدبير الندرة وذلك بهدف توفيرها بشكل دائم ومستمر لفائدة الساكن، وضرورة انخراط جميع الفاعلين سواء القطاعات والإدارات الحكومية أو الساكنة إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني بشكل فعال وايجابي للمساهمة في الاقتصاد في الماء وترشيد استعمالاته.

وتلى ذلك تقديم عروض في الموضوع من طرف كل من وكالة الحوض المائي لملوية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الملوية، ومصلحة الماء بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء والوقوف على العرض المتوفر من المياه لتزويد كافة جماعات إقليم الناظور والطلب المتزايد على هذه المادة سواء ما يتعلق بالماء الصالح للشرب أو الحفاظ على المزروعات الفلاحية، خلصت اللجنة الإقليمية لليقظة الخاصة بالماء لإقليم الناظور على اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لترشيد العرض المتوفر من المياه.

كما تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة كالآتي:

– منع سقي الحدائق العمومية والمساحات الخضراء وتنظيف الساحات والأرصفة العمومية بالماء الصالح للشرب.

– منع استبدال مياه المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة.

– منع استعمال محلات غسل السيارات بالماء الصالح للشرب.

– ترشيد استعمال الماء في “الحمامات العمومية”.

– إعداد برامج عملية سقي المساحات الخضراء وتنظيف الساحات والأرصفة العمومية بواسطة المياه المستعملة بتنسيق مع الجماعات الترابية المعنية ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء بالناظور -قطاع الماء- ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا.

– تكثيف مراقبة مختلف قنوات التزود بالماء الصالح للشرب للوقوف على كافة التسريات المحتملة بها وإصلاحها عاجلا.

وفي ختام هذا الاجتماع، دعا عامل إقليم الناظور كافة الشركاء وبتنسيق مع السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمنتخبين وكذا جمعيات المجتمع المدني على تنظيم حملات تحسيسية واسعة ولقاءات على مستوى المؤسسات المدرسية التعليمية والمساجد للتحسيس بإشكالية تدبير ندرة المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استعمالها.

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