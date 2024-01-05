“البـام” يتوعد المشهرين بسمعة الحزب بـ”المتابعة القضائية”

2024-01-05 / 09:27
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هبة بريس - الرباط

توعد حزب الأصالة والمعاصرة، المشهرين بسمعة الحزب بالمتابعة القضائية.

وجدد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة قياديين بالحزب وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها، يضيف بلاغ للبام، فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا.

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‫10 تعليقات

  6. الأحزاب السياسية تنتقي اناس لا علاقة لها بالاديولوجيات ولا المرجعيات ولا شيء لا تعرف سوى انضمام لحزب من أجل غايات في نفس يعقوب ..

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