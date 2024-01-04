كأس إفريقيا للأمم 2023 .. المنتخب المغربي يواصل استعداداته

هبة بريس _ رياضة

يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة في منافسات كأس إفريقيا للأمم، حيث خاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة اليوم الخميس 4 يناير بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وتم التركيز خلال هذه الحصة التدريبية على مجموعة من الجوانب التكتيكية والتقنية وتمارين بالكرة.

وتميزت هذه الحصة الإعدادية باستقبال خاص للاعب أشرف حكيمي الفائز مع فريقه باريس سان جيرمان بكأس السوير الفرنسي.

يشار إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه يوم الأحد المقبل إلى مدينة سان بيدرو ، حيث سيخوض أسود الأطلس أولى مباريات الدور الأول بالمجموعة السادسة التي تضم منتخبات: الكونغو الديموقراطية، زامبيا و تنزانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp