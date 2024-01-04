الرضيعة هداية تناشد القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية

2024-01-04 / 17:30
9
هبة بريس

توجه الرضيعة هداية اللبيب نداءها لأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية .

وتعاني الرضيعة هداية التي تبلغ من العمر 6 أشهر، من مرض رتق القنوات الصفراوية، حيث أجرت عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، وتحتاج لأخرى لزراعة الكبد في أقرب الاجال.

وتناشد والدة الرضيعة هداية، المحسنين، لمساعدتها على إجراء العملية بدولة تركيا، خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لابنتها.

رقم الام للمساعدة0669963440
https://www.cotizup.com/sos-hidayaرابط للتبرع

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة بنموسى تشرع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المتغيبين

وزارة بنموسى تشرع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في…

2024-01-04 / 20:48
Photo of سوء الأحوال الجوية المرتقبة..دعوة إلى توخي الحذر

سوء الأحوال الجوية المرتقبة..دعوة إلى توخي الحذر

2024-01-04 / 19:48
Photo of إستنفار أمني بعد العثور على جثة “أربعيني ” بخريبكة

إستنفار أمني بعد العثور على جثة “أربعيني ” بخريبكة

2024-01-04 / 18:12
Photo of مراكش.. الأمن يوقف مختلا عقليا اقتحم مطعما وسرق سكينا

مراكش.. الأمن يوقف مختلا عقليا اقتحم مطعما وسرق سكينا

2024-01-04 / 17:54
Photo of وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “سوء الأحوال الجوية”

وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “سوء الأحوال الجوية”

2024-01-04 / 16:14
Photo of وجدة.. جمعية تراسل السلطات الجزائرية بخصوص وضعية المغاربة العاملين والمحتجزين

وجدة.. جمعية تراسل السلطات الجزائرية بخصوص وضعية المغاربة العاملين…

2024-01-04 / 15:31
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت

نشرة إنذارية: زخات مطرية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى…

2024-01-04 / 14:09
Photo of مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

2024-01-04 / 13:10
Photo of عامل إقليم إفران يترأس لقاء تواصليا حول تدابير استعمال الموارد المائية

عامل إقليم إفران يترأس لقاء تواصليا حول تدابير استعمال…

2024-01-04 / 12:38
Photo of سلا الجديدة.. الكلاب الضالة تغزو المدينة و”غياب” الإنارة يعرض الساكنة للخطر

سلا الجديدة.. الكلاب الضالة تغزو المدينة و”غياب” الإنارة يعرض…

2024-01-04 / 11:30

‫9 تعليقات

  3. الحمدلله الشعب المغربي افضل شعب في الكرم وهو شعب يساعد الناس في الضراء و السراء ; كوني على يقين سيكون نداؤك مستجاب بإذن الله تعالى ..

    رد

  6. بالله عليكم تشاهدون هذه الصورة ولم تحركوا ساكنا أرجوكم ساعدوا هذه الأم المتؤلمة ;أنقذوا رضيعتها جزاكم الله خيرا على ما تقدموه من مساعدة ..

    رد

  7. أين هي وزارة الصحة في مساعدة هذه الرضيعة التي لا حولة لها ولا قوة لها إلا بالله علي العظيم ..

    رد

  8. شكرا جزيلا لهبة بريس على هذه النداءات الطيبة الإنسانية الرائعة من أجل مساعدة هذه الرضيعة وانقاذ حياتهآ ;اللهم اشفيها وعافها يارب انك سميع قريب مجيب الدعوات …

    رد

  9. نحن نتفهم ألم الأم من اجل رضيعتها لهذا بدورنا نناشد جميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة المغربية أو المقيمين خارج المملكة أن يساعد هذه الرضيعة ونحن على ثقة تامة بأن المواطنين شعب طيب ومتظامن في السراء والضراء ;أللهم شفيها شفاءا ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق