الرضيعة هداية تناشد القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية
هبة بريس
رقم الام للمساعدة0669963440
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
توجه الرضيعة هداية اللبيب نداءها لأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية .
وتعاني الرضيعة هداية التي تبلغ من العمر 6 أشهر، من مرض رتق القنوات الصفراوية، حيث أجرت عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، وتحتاج لأخرى لزراعة الكبد في أقرب الاجال.
وتناشد والدة الرضيعة هداية، المحسنين، لمساعدتها على إجراء العملية بدولة تركيا، خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لابنتها.
رقم الام للمساعدة0669963440
https://www.cotizup.com/sos-hidayaرابط للتبرع
9 تعليقات
?Pourquoi en Turquie?
إنها رضيعة لابد أن يساعدها ذوي الطبقة البورجوازية من أجل إنقاذ حياتها .
الحمدلله الشعب المغربي افضل شعب في الكرم وهو شعب يساعد الناس في الضراء و السراء ; كوني على يقين سيكون نداؤك مستجاب بإذن الله تعالى ..
هذه الصورة تؤلم القلب ارحموا من في ألأرض يرحمكم من في السماء .
اجعلوا مساعدتكم في ميزان حسناتكم قبل أن يفوت الوقت ..
بالله عليكم تشاهدون هذه الصورة ولم تحركوا ساكنا أرجوكم ساعدوا هذه الأم المتؤلمة ;أنقذوا رضيعتها جزاكم الله خيرا على ما تقدموه من مساعدة ..
أين هي وزارة الصحة في مساعدة هذه الرضيعة التي لا حولة لها ولا قوة لها إلا بالله علي العظيم ..
شكرا جزيلا لهبة بريس على هذه النداءات الطيبة الإنسانية الرائعة من أجل مساعدة هذه الرضيعة وانقاذ حياتهآ ;اللهم اشفيها وعافها يارب انك سميع قريب مجيب الدعوات …
نحن نتفهم ألم الأم من اجل رضيعتها لهذا بدورنا نناشد جميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة المغربية أو المقيمين خارج المملكة أن يساعد هذه الرضيعة ونحن على ثقة تامة بأن المواطنين شعب طيب ومتظامن في السراء والضراء ;أللهم شفيها شفاءا ..