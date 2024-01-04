الرضيعة هداية تناشد القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية

هبة بريس

توجه الرضيعة هداية اللبيب نداءها لأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على إجراء عملية جراحية .

وتعاني الرضيعة هداية التي تبلغ من العمر 6 أشهر، من مرض رتق القنوات الصفراوية، حيث أجرت عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، وتحتاج لأخرى لزراعة الكبد في أقرب الاجال.

وتناشد والدة الرضيعة هداية، المحسنين، لمساعدتها على إجراء العملية بدولة تركيا، خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لابنتها.

رقم الام للمساعدة0669963440

https://www.cotizup.com/sos-hidayaرابط للتبرع

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