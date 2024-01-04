تونس.. السلطات توقف صحفيا بـ”الجزيرة” وتحجز حاسوبه وهواتف عائلته

2024-01-04 / 14:33
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هبة بريس - وكالات

أوقفت السلطات الأمنية التونسية صحافياً يعمل في مكتب تلفزيون الجزيرة القطري في تونس، على ما أفاد مدير المكتب، الخميس.

وقال مدير مكتب تلفزيون “الجزيرة” في تونس لطفي الحاجي لوكالة فرانس برس: “تم اعتقال الزميل سمير ساسي الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس، بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه”.

وأضاف: “لم تفصح قوات الأمن له ولعائلته عن أسباب اعتقاله، والمحامون بصدد البحث عن مكان توقيفه”.

ولم تعلن السلطات الأمنية قرار التوقيف بعد.

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