سلا الجديدة.. الكلاب الضالة تغزو المدينة و”غياب” الإنارة يعرض الساكنة للخطر

2024-01-04 / 11:30
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هبة بريس - لبنى أبروك

أصبح منظر تجول الكلاب الضالة جنبا الى جنب مع ساكنة مدينة سلا الجديدة منظرا مألوفا ويوميا.

وغزت الكلاب الضالة المدينة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث لا يخلو شارع أو حي من تجمع العشرات من الكلاب التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين في غياب لدور السلطات المعنية رغم صرخات ونداءات الساكنة المتكررة.

وفي سياق آخر، يشتكي ساكنة المدينة من ضعف وغياب الإنارة العمومية بعدد من الشوارع.

ويخيم الظلام على غالبية شوارع وممرات مدينة سلا الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، ما يساهم في انتشار حوادث السرقة والتحرش، كما يتسبب في تسجيل عدد من حوادث السير.

ويشتكي عدد من الساكنة من الظلام الدامس بعدد من الشوارع والأزقة بسبب تجاهل الجهات المعنية لإصلاح مصابيحها أو تغييرها، ما جعلها مكانا آمنا للصوص وكذا لمتعاطي المخدرات.

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‫5 تعليقات

  5. نعم، ماتمت الإشارة إليه في هذا المقال صحيح، لأن ابنتي كادت أن تتعرض للخطر لولا الألطاف الإلهية بعدما هاجمتها مجموعة من الكلاب الضالة.

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