إطلاق خط جوي مباشر بين مطار طنجة الدولي والقاهرة

2024-01-03 / 14:47
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هبة بريس - مكتب طنجة

استقبل مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، مساء أمس الثلاثاء ، أول رحلة جوية لطائرة ركاب قادمة من مطار القاهرة، لتعلن بذلك عن افتتاح أول خط مباشر بين طنجة والعاصمة المصرية.

وتم استقبال الطائرة التابعة لشركة طيران القاهرة بمطار طنجة، بتقليد “تحية المياه” المعمول به في تدشين الخطوط الجوية الجديدة، بعد افتتاح خط جوي مباشر جديد بين طنجة والقاهرة.

ويعد هذا الخط الجديد الثاني للشركة نحو المغرب بعد الخط الذي يربط الدار البيضاء بالإسكندرية، حيث من المنتظر أن يجذب المسافرين المغاربة الراغبين في زيارة مصر أو مجرد المرور عبرها، كما سيتيح للمسافرين المصريين فرصة زيارة المغرب.

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