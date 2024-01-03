اتفاقية بين محكمة النقض ومديرية الأمن لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

2024-01-03 / 13:33
0
هبة بريس

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تروم بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.

وسجل البلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان

الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال…

2024-01-03 / 17:52
Photo of حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية

حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية…

2024-01-03 / 17:38
Photo of اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان الساكنة

اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان…

2024-01-03 / 17:30
Photo of تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري يلوحون بالإضراب

تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري…

2024-01-03 / 16:03
Photo of عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

2024-01-03 / 15:08
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه…

2024-01-03 / 14:09
Photo of الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية وحقوقية رفيعة”

الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية…

2024-01-03 / 13:22
Photo of اعتراض حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية خلال 2023

اعتراض حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية خلال…

2024-01-03 / 12:55
Photo of الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق التسجيل بنظام “أمو الشامل”

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق التسجيل بنظام “أمو الشامل”

2024-01-03 / 11:13
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-03 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق