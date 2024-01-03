دنيا باطما للمتضامنين معها: “لن أنسى وقفتكم”
هبة بريس - القسم الفني
وجهت الفنانة المغربية، دنيا باطما، رسالة لجمهورها بعد حملة التضامن معها بعد رفض محكمة النقض طلبها في قضية “حمزة مون بب”.
وكتبت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية -سوريا -مصر – سلطنة عمان-الخليج بصفة عامة-الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني”
و أضافت : “شكرا على رسائلكم التي تثلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي”.
و اختتمت تدوينتها بالقول: “أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
الله يدير ليها تويل الخير حشومة الحبس متبغي لعدوك كلشي كيغلط ..
اللهم فرج عنها وعن الجميع..
ملف دنيا باطمة كان بالدليل القاطع حسب شهود عيان..
القانون فوق الجميع وعاش الملك..
اللهم لا شماتة وقد يأتي الدور لكل من ضحك …
د
دفاع دنيا باطمة متحصر من مأل الحكم عليها ..
رفض محكمة النقض الحكم دليل قاطع على تورط دنيا باطمة..
كل التضامن مع دنيا باطمة..
الله يفرج أبنتي، وربي يجعلها ليك
ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير..
نتمنى الإفراج عنها ..
فنانة ونجمة مغربية ساطعة لكن يجب أن تتصالحي مع شخصيتك المغرورة أولا وأرجعي إلى ربك وتناسي التنابزات والخصامات الخاوية مع كل من أشار إليك بالسوء وحبدا لو تصالحت مع رفيقتك في الفن الأخت الصحراوية المحترمة ففي الصلح خير .
لا نتشفى فيك لكن إن كانت التهمة قائمة والمحكمة صاحبة القرار فأنت واحدة من أبناء الشعب وجب تطبيق المسطرة دون تمييز ولا جاه