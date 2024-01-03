تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب 672 درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة BINTER المتخصصة في الطيران منخفض التكلفة القصير المدى، عن إطلاق عروض جديدة تهم المغرب و جزر الكناري.

و في هذا الصدد، أطلقت binter عرضا ترويجيا لرحلاتها من مراكش إلى جزر الكناري ابتداء من 672 درهم، مما سبسمح لعدد كبير من الراغبين في السفر لزيارة جزر الكناري بشكل سلس.

و أطلقت Binter عرضا ترويجيا جديدا يتيح لعملائها شراء تذاكر منخفضة التكلفة للرحلات الجوية بين مراكش وجزر الكناري، و ينطبق العرض الترويجي الجديد على التذاكر التي يتم شراؤها حتى 15 يناير، للسفر من 1 مارس إلى 14 يونيو 2024.

و يمكن شراء هذه التذاكر بسعر يبدأ من 672 درهم مغربية للرحلة بين مراكش وجزر الكناري، في حالة شراء رحلة ذهابًا وإيابا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp