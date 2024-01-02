حزب الله : اغتيال العاروري “اعتداء خطير على لبنان ولن يمر دون رد”

2024-01-02 / 23:17
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هبة بريس _ وكالات

قال حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، إن عملية اغتيال نائب ‏رئيس المكتب ‏السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية “لن تمر دون رد”.

وأضاف حزب الله في بيان صادر عنه: “عملية الاغتيال هذه هي اعتداء خطير على لبنان ولن تمر من دون رد”.‏

واعتبر أن “جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات”.

وتابع البيان: “(اغتيال العاروري) تطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة”.

وقال: “إننا في حزب الله ‏نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب”.

ورأى أن “العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع ‏غزة وخانيونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية”.

وأشار إلى أن “هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما ‏وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق ‏المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير”. ‏

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