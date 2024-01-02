بركة يشيد بمشروع الربط المائي ويؤكد: “الما كان ايتقطع على الرباط وكازا فـ18 دجنبر”

2024-01-02 / 16:16
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هبة بريس - الرباط

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة ملء السدود بالحوض المائي ابي رقراق بلغت 19%.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “باش نكون واضح، كون مكانش المشروع الملكي ربط سبو بحوض ابي رقراق، يوم 18 دجنبر كان ايتقطع الماء على ساكنة الرباط والدار البيضاء الشمالية”

وأضاف الوزير قائلا “اليوم تمكننا من ادخال 115 مليون متر مكعب بفضل ربط الاحواض المائية، وتجاوز اشكالية انقطاع الماء.”

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