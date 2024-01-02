بركة: المغرب من الدول التي ستعاني أكثر من التغيرات المناخية

هبةبريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على 3 ثلاث حقائق متعلقة بالوضعية المائية.

وذكر بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الحقيقة الأولى هي أن التغيرات المناخية أمر معاش، مشيرا الى أن درجات الحرارة عرفت ارتفاعا على الصعيد الدولي.

وأضاف بركة، أن الحقيقة الثانية هي أن المغرب من بين الدول التي ستعاني أكثر من التغيرات المناخية، والدليل زيادة مستوى ارتفاع درجات الحرارة خلال السنتين الأخيرين بدرجتين مقارنة مع المعدل الدولي.

أما الحقيقة الثالثة، فتتعلق بتراجع واردات المائية خلال السنوات الأخيرة بنسب كبيرة، مشيرا الى أن حقيقة السدود تراجعت بشكل كبير مقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية.

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