نجوى كرم تهنئ شيرين عبد الوهاب على طلاقها

القسم الفني: هبة بريس

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تقديم التهاني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عقب طلاقها من الفنان حسام حبيب، وذلك على هامش حفلها الفني الذي أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة دبي.

وقالت نجوى كرم لشرين عبد الوهاب:”ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة منها إلى خبر طلاقها.

وتصدرت نجمة “آه ياليل” حديث الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

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