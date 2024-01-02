بسعة 20 ألف مقعد.. تشييد ملعب لألعاب القوى بمدينة الرباط

2024-01-02 / 11:53
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هبة بريس - الرباط

بسعة 20 الف مقعد، ومضمار بـ8 ممرات و9 ممرات في مسافة 110 متر، ينتظر انطلاق أشغال بناء ملعب لألعاب القوى بمدينة الرباط.

الملعب المقرر تشييده، سيكون بجوار المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وخصصت له ميزانية مالية مهمة وفي مدة حددت في 12 شهرا.

وسيتوفر الملعب على مرافق متعددة تتمثل في مستودعات وقاعة للمؤتمرات الصحفية، وقاعة اجتماعات، وأماكن خاصة بوسائل الإعلام وأخرى “Vip”، بالاضافة الى مرافق صحية ومكاتب ادارية، وفضاءات خاصة بكمال الأحسام وأخرى للاحماءات…

هذا ستشرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة على المشروع، بتفويض من الشركة الوطنية لانجاز وتدبير المنشآت الرياضية.

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