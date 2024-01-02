أشغال ملعب الرباط تسير بوتيرة سريعة وسط توقعات بتسليمه قبل الموعد المحدد

2024-01-02 / 12:21
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هبة بريس ـ متابعة

تتواصل أشغال مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط بوتيرة سريعة، حيث تعكف فرق العمال المداومين على الأشغال ليلا نهارا على العمل كخلية نحل لا تنام ليكون الملعب جاهزا حتى قبل موعد التسليم النهائي المتفق عليه.

و باتت أساسات و جزء كبير من مدرجات الطابق الأول شبه جاهزة، حيث بدأت ملامح الطابق الأول تظهر بشكل جلي من خلال الصور الجوية الملتقطة لمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

كما انطلقت منذ مدة أشغال إعداد أساسات الطابق الثاني، و المنصة الرسمية و الشرفية، حيث تتقدم الأشغال بشكل احترافي، مع تهيئة المداخل و تجهيز نظام تصريف المياه.

موازاة مع ذلك، يعكف عمال الشركات التي تدبر المشروع على القيام بعدد من الأشغال الموازية كبناء المرآب تحت أرضي الجانبي و توسيع مداخل الملعب و تشييد أساسات ملعب ألعاب القوى المقابل لملعب كرة القدم و غيرها من المشاريع الموازية.

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