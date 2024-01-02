طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية.

كما ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و5 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 4 و12 درجة بالريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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