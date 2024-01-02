طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-02 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية.

كما ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و5 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 4 و12 درجة بالريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة بني ملال ونواحيها

الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة بني ملال ونواحيها

2024-01-02 / 09:27
Photo of شرطي يصيب زميله بعيار ناري بالبيضاء.. الأمن يفتح تحقيقا

شرطي يصيب زميله بعيار ناري بالبيضاء.. الأمن يفتح تحقيقا

2024-01-02 / 09:15
Photo of شرطي يصيب زميله بعيار ناري في تدخل لتحييد خطر “جماهير كروية” بالبيضاء

شرطي يصيب زميله بعيار ناري في تدخل لتحييد خطر…

2024-01-01 / 23:05
Photo of بامكانيات مهمة “القوات المساعدة تأمن احتفالات رأس السنة بأكادير

بامكانيات مهمة “القوات المساعدة تأمن احتفالات رأس السنة بأكادير

2024-01-01 / 22:25
Photo of فاس.. إدانة رئيس جماعة بإفران بسنة موقوفة التنفيذ ومصادرة جميع أملاكه

فاس.. إدانة رئيس جماعة بإفران بسنة موقوفة التنفيذ ومصادرة…

2024-01-01 / 22:21
Photo of المغرب “يعترض” أكثر من ألف مهاجر غير شرعي

المغرب “يعترض” أكثر من ألف مهاجر غير شرعي

2024-01-01 / 21:58

توقيف 90 مرشح للهجرة السرية يوميا بمحيط ميناء طنجة…

2024-01-01 / 20:17
Photo of اكادير : المعتدي على السياح …هذا ما تم إيجاده بغرفة يكتريها

اكادير : المعتدي على السياح …هذا ما تم إيجاده…

2024-01-01 / 20:09
Photo of اعتقال عون سلطة بطانطان اعتدى على سيدة وأصابها بعجز

اعتقال عون سلطة بطانطان اعتدى على سيدة وأصابها بعجز

2024-01-01 / 19:14
Photo of الكلاب الضالة تغزو مجددا شوارع مدينة طنجة ( صورة)

الكلاب الضالة تغزو مجددا شوارع مدينة طنجة ( صورة)

2024-01-01 / 18:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق