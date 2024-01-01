وفاة سابع معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

أكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية وفاة معتقل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، الاثنين، في أحد السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الاسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى سبعة.

أكدت السلطات الفلسطينية أن “إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن مجدو وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا”.

وقال الناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية في بيان إنه “تم الإبلاغ عن وفاة أسير أمني من سجن مجدو اليوم الاثنين”.

وأضاف الناطق الإسرائيلي أن البحش “كان يقضي عقوبة السجن بتهم إطلاق النار والاتصال بتنظيم معاد ومخالفات لحمل سلاح غير قانوني”.

وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أنه “ستتم مراجعة الظروف”.

وقالت السلطات الفلسطينية إن سجن مجدو “شكل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش”.

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