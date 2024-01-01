اكادير : المعتدي على السياح …هذا ما تم إيجاده بغرفة يكتريها

2024-01-01 / 20:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سلسلة التحقيقات التي تباشرها الفرقة الولائية للشرطة القضائية ، بتعليمات مع النيابة العامة بأكادير ، مع المتهم المعتدي على ثلاث سياح أجانب بواسطة سلاح ابيضّ، الخميس الماضي بكورنيش المدينة.

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ان الموقوف ، كان يشتغل بائعا متجولا بكورنيش المدينة، لكن في كل مرة يفترش بالقرب من احد المطاعم المشهورة عالميا ، كانت السلطات المحلية في إطار تحرير الملك العمومي بالكورنيش ، من الباعة الجائلين، تقوم بمصادرة بضاعته .

ويوم اقترافه لجريمة الاعتداء على السياح، كان قد تناول خمور بغرفته التي يكتريها بحي تراست الشعبي ضواحي مدينة اكادير، ومعها حبوب هلوسة، وانتقل عبر سيارة اجرة كبيرة من الحي إلى وسط المدينة، بعد خبأ السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد انتقلت فرقة أمنية إلى مقر سكناه، وتم العثور بها على أفرشة بالية، وبقايا قنينات خمور وعدد من حبوب الهلوسة ، كانت مخبأة بعناية داخل الغرفة.

وقد سبق للموقوف ان اعتقل سنة 2020، من طرف المصالح الأمنية بأكادير، بعد العثور بحوزته على حبوب هلوسة وكمية من مسحوق ” طابا” كان بصدد ترويجها على زبائنه.

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