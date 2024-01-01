اعتقال عون سلطة بطانطان اعتدى على سيدة وأصابها بعجز

2024-01-01 / 19:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتعليمات من النيابة العامة بطانطان ، أعتقلت الضابطة القضائية بالمركز الترابي لدرك الوطية ، اليوم الاثنين 1يناير الجاري ، عون سلطة في الخمسينيات من عمره، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالاعتداء على امرأة نتج عنه عجز بدني .

وحسب مصادر الجريدة، فإن توقيف المشتبه فيه ، الذي يشتغل يشتغل بمنطقة الوطية، جاء بعد شكاية تقدمت بها الضحية معززة بشهادة طبية تثبت العجز وتفيد بتعرضها لاعتداء جسدي على يد المشتكى به بمحاذاة سكنها بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى.

وأوردت المصادر ذاتها أن مواجهة بين الطرفين بعد الاستماع إليهما من طرف عناصر الدرك الملكي، أفضت إلى وضع المشتكى به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة قصد متابعته بالمنسوب إليه.

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‫5 تعليقات

  3. على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليه ليكون عبرة لغيره من بعض أعوان السلطة اللغات..

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