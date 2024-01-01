العثور على العداء الدولي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

2024-01-01 / 18:50
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت تقارير صحفية أنه تم العثور على جثة العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه الكينية، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة العداء الأوغندي كيبلاغات وجدت في سيارة مساء يوم السبت، في منطقة ريفت فاليه.

وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال، في تصريح للصحافة المحلية إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.

وكان كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) قد دافع عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف متر موانع في المحافل الدولية وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

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