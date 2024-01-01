أجنبي يلقي بنفسه من اعلى فندق ..طنجة تستهل العام الجديد بواقعة ا.نتحار مأساوي

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة صباح فاتح السنة الميلادية الجديدة 2024 ، على وقع حادث انتحار ماساوي لاجنبي من اعلى فندق بالقرب من محطة القطار طنجة المدينة .

وقالت مصادر الموقع ان الهالك من جنسية نرويجية القى بنفسه من اعلى فندق مصنف وسط مدينة طنجة بالقرب من محطة القطار، حيث لفظ أنفاسه على الفور بعين المكان .

واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي هرعت الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى .

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