إحباط عمليات للهجرة السرية بالناظور والمضيق والفنيدق ليلة رأس السنة

هبة بريس

نفذت وحدات مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق، ليلة الأحد- الإثنين، عدة عمليات اعتراض وإبعاد لمرشحين للهجرة غير النظامية، وشاركت في عمليات تطهير مشتركة بتعاون مع السلطات المحلية وقوات الأمن.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه على مستوى مدينة الناظور، قامت هذه الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية باعتراض ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية).

وأوضح المصدر ذاته أنها شاركت أيضا، خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة، في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا.

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