بعد قطيعة لسنوات..صلح أصالة وأنغام في ليلة رأس السنة

2024-01-01 / 14:28
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القسم الفني: هبة بريس

بعد فترة خصام استمرت حوالي ثلاث سنوات، شهد حفل “ليلة نجمات العرب”، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات رأس السنة صلح كل من النجمتين أصالة و أنغام.

وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس الحفل وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور كل من إليسا، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات.

وجدير بالذكر أن نيران الخلاف بين أصالة وأنغام،اشتعلت بعد إعلان الأخيرة زواجها في فبراير 2019، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق للفنانة السورية.

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