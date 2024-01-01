ملكة الدنمارك تعلن تنحيها عن العرش

2024-01-01 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في خطابها التقليدي لمناسبة رأس السنة الاحد، أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير بعدما حكمت البلاد لـ52 عاماً.

وفي كلمتها المتلفزة التي توجّهت فيها بأطيب التمنيات لمناسبة العام الجديد، قالت الملكة “في 14 يناير 2024، وبعد 52 عاماً من توليي العرش خلفاً لوالدي الحبيب، سأتنحى عنه ليعتليه نجلي ولي العهد الأمير فريدريك”.

وكانت الملكة التي توفي زوجها عام 2018 وتحظى بشعبية كبيرة، خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر في شباط/ فبراير، جعلتها عاجزة عن الظهور علناً حتى نيسان/ ابريل.

وقالت مارغريت الثانية البالغة (83 عاماً) “إنّ العملية الجراحية (…) أثارت تساؤلات في شأن المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي”.

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