تيط مليل .. ترتيبات أمنية محكمة لتأمين ليلة رأس السنة

هبة بريس-

خصصت المنطقة الإقليمية للأمن مديونة بروتوكول للأمن والسلامة يراهن على إشراك عدد مهم من عناصر الأمن الوطني و القوات المساعدة، لتأمين، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين خلال احتفالات رأس السنة.

وقامت المنطقة الإقليمية للأمن مديونة، بأخذ كل الترتيبات الأمنية من أجل أن تمر احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 في جو من الأمن والأمان.

وشدد رئيس المنطقة الأمنية “عبد الطيف الحداوي” خلال الترتيبات الأمنية، اليوم الأحد، في مقر ولاية الأمن بمنطق تيط مليل ، أن المنطقة اتخذت إجراءات إضافية، هذه الليلة، حتى تمر الاحتفالات، في جو يملؤه النظام، والأمن العام .

وأضاف رئيس المنطقة الأمنية مديونة أنه قد تم الرفع من درجة الجاهزية واليقظة لدى العناصر الأمنية من أجل توفير التدخل في الوقت المناسب ،لافتا الى ان رجال الأمن سيعملون على تأمين جميع المرافق الحساسة.

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