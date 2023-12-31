البحرية الملكية تعترض سفينة مشتبها فيها بدون وثائق ولا ترفع علما جنوب شرق الداخلة

2023-12-31 / 21:27
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هبة بريس-

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأحد، على بعد 345 كيلومترا جنوب-شرق الداخلة، أي بنحو 85 كلم من الساحل، سفينة مشتبها فيها رفضت الامتثال محاولة الفرار نحو البحر وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم أربعة يحملون الجنسية الفنزويلية وآخر يحمل الجنسيتين الموريتانية والبيروفية.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد عملية المراقبة التي نفذها فريق الحظر البحري للفرقاطة للسفينة المذكورة والتي تبين أنها بدون وثائق ولا ترفع علما، تم تحويلها إلى ميناء الداخلة، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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