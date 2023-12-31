2023 .. كوارث طبيعية ضربت بلدان عربية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكلت سنة 2023 مرحلة صعبة عاشتها البلدان العربية من التحولات المناخية التي سببت كوارث طبيعية ، خلفت مقتل آلاف الأشخاص، بين من قضى تحت الأنقاض، ومن جرفته السيول.

واهتزت المنطقة العربية التي عرفت حروبا ونزاعات مسلحة وعدم استقرار سياسي واقتصادي، خلال أكثر من عقد، هذه السنة، جراء كوارث في كل من سوريا وليبيا والمغرب.

الثمن الأكبر لتغير المناخ

في زمن الظواهر الجوية الشديدة، من الأعاصير والفيضانات إلى موجات الحر القياسية وشحّ الأمطار، وما ينتج عنها من تأثيرات وانتشار للأمراض، يدفع الأطفال الثمن الأكبر لعواقب تغير المناخ.

كانت ليبيا مسرحا لإعصار دانيال، بينما سقطت قرى بأكملها في كل من سوريا والمغرب تحت وقع زلزالين مدمرين، لا يزالان في أذهان كثير ممن عايشوهما.

زلزال سوريا وتركيا.. صدمة أخرى بعد عقد من الحرب

في السادس من فبراير من العام الجاري، ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا، أودى بحياة أكثر من ستة آلاف سوري، في وقت أحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث “آفاد” مقتل 44,374 شخصاً، ما يرفع حصيلة البلدين إلى 50,325 شخصاً.

ألحق الزلزال دمارا هائلا في مناطق واسعة من محافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب عاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر قسم البلاد بين أطراف عدة.

وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، أحصت وزارة الصحة السورية مقتل 1414 شخصاً في حصيلة نهائية.

مناطق في شمال غرب سوريا تضررت بشدة بسبب الزلزال

وفي المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، أحصت “الحكومة الموقتة”، وهي سلطة محلية منبثقة عن الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، ومقره إسطنبول، مقتل 4.537 شخصاً، وفق وكالة فرانس برس.

ووقع الزلزال عند الساعة الواحدة ليلا حيث وجد النائمون أنفسهم عالقين تحت الركام عندما انهارت منازلهم.

زلزال الحوز.. كارثة لم يعرف المغرب مثلها منذ أجيال

ضرب زلزال عنيف المغرب ليل الجمعة، 8 سبتمبر 2023، و كان مركزه إقليم الحوز في جهة مراكش آسفي.

دمر الزلزال أحياء بأكملها، وسواها بالأرض، ما أجبر الآلاف على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.

وأوقع هذا الزلزال المدمر2012 قتيل و2059، جريح، منهم 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش.

وكان المغرب أعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وقتها.

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، قد أفاد بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

عاصفة دانيال وسدا درنة يعمقان جراح الليبيين

في ليل 10 إلى 11 سبتمبر الماضي، ضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا، بدرنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط.

وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

وفي طريقه، دمر الإعصار سدا درنة المعروفين منذ عقود، ما تسبب بمقتل 3893 شخصا، وفقا لحصيلة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.

وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع معسكر المشير خليفة حفتر.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” وقتها أن جغرافية المدينة وموقعها على الساحل ساهما بتأثرها بشدة بالعاصفة دانيال.

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