مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ودعنا سنة 2023، بذكرياتها الجميلة و السيئة كذلك، بحسناتها و نواقصها، بإيجابياتها و سلبياتها، سنة عشنا فيه تقلبات كثيرة و أحداث ستظل موشومة طويلا في ذاكرة من عايش تفاصيلها. ..

عرفت سنة 2023 هبوب رياح التميّز على شخصيات مغربيّة مقترنة بالهجرة ، ممكّنة البعض من فرض التواجد على أعالي المستويات، كما جعلت آخرين يحضرون ضمن لحظات قويّة من مساراتهم الشخصية والمهنيّة.

هبة بريس رصدت عينة من مغاربة إيطاليا استطاعت البروز خلال العام المشرف على الانقضاء، مشعرين بقدراتهم على التألق أكثر فأكثر خلال القادم من الزمن ضمن مجالات نشاطاتهم المتباينة. .

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البداية بتصدر أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا قائمة المقاولين الأجانب في البلاد، بحسب البيانات التي نشرها مرصد (إنفوكامري)، ووفق تقرير نشره مرصد الأجانب التابع للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي بإيطاليا.

” أمين بلمزوقية ” توج بالعاصمة الإيطالية روما بلقب أفضل مخترع بإيطاليا ، رئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي (IFAI)، بجائزة شخصية السنة للاستدامة والتميز الممنوحة من قبل مؤسسة الإبتكار الإيطالية وجمعية صحفيي دول البحر الأبيض المتوسط.

“ياسمين أبو ثابت “ هي الأخرى أول شابة مغربية تنهي جميع مراحل دراستها من الصف الابتدائي إلى نهاية التكوين الجامعي بالديار الإيطالية وتفوز بأعلى نقطة وتتخرج بتفوق عال جدا في الطب والجراحة ، استطاعت أن ترفع راية المغرب عاليا في سماء إيطاليا وترفع رؤوس المغاربة والعرب والمسلمين في بلد يعج بالملايين من المهاجرين ويعرف شحا وندرة من الخريجين الجامعيين.هنيئا للدكتورة “ياسمين أبو ثابت “وهنيئا للمغرب ولجميع الإخوة المغاربة ولكل الإخوة العرب والمسلمين بهذا العطاء.

إمرأة مغربية ساهمت في تغيير مستقبل الصناعة المرتبطة بالأبواب الخشبية في إيطاليا الأمر يتعلق ” فاطنة الفداوى ” هي قصة نجاح مقاولة مغربية، انطلقت من إيطاليا بعد سنوات ومسيرة مهنية حافلة، لتعود وتضع سنوات من خبرتها، وتنشأ شركتها الخاصة بضواحي “لاتيانو” التي تقدم حلولا تكنولوجية مبتكرة في مجال صناعات الأبواب، وهو القطاع الذي يهيمن عليه الرجال بامتياز. .

” يوسف بلا ” الذي اخترناه في هبة بريس ليكون شخصية السنة رفقة فريق عمله الديبلوماسي و بتعليمات و توجيهات من جلالة للملك في تحقيق انتصارات مهمة غيرت موازين القوى و رجحتها قاريا و إقليما لصالح المغرب ،بأن تجديد ولاية المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، يجدد الثقة التي تتمتع بها المملكة في مجال مكافحة الجوع وسوء التغذية بإفريقيا، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز الأمن الغذائي والإجراءات الإنسانية على نطاق عالمي.” لقب شخصية السنة بامتياز. .

و بخصوص أحسن جمعية في السنة، فيمكن القول بأن هناك العشرات من الجمعيات التي بذلت جهذا تستحق الشكر و الثناء عليه، ولأن الحدث اقتضى منا اختيار جمعية واحدة فقط، كان الاختيار على جمعية “جاسمين”، التي قامت بأعمال تضامنية عديدة مع بسطاء الوطن و ساهمت في نشر ثقافة العطاء و الإخاء و التضامن خاصة في حملة تضامنية التي وُصفت بـ”الأكبر من نوعها” مع ضحايا زلزال الحوز. .

و ختامها مسك كما يقولون أسماء تألقت خلال سنة 2023 و اشتغلت و قدمت الكثير و ظلت وفية لهذا الوطن و ثوابته و مقدساته، عديدة هي الأسماء التي استحقت لقب الأفضل لكن اللائحة محدودة و بالتالي فعذرا لمن لم يسعفنا المقام لذكره و التنويه به، و الأمل معقود على الجميع للدفع قدما بهذا الوطن خلف عاهل البلاد

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