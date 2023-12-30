البرازيل تكرم أسطورة كرة القدم بيليه في ذكرى وفاته

الرياضة: هبة بريس

أحيت البرازيل أمس الجمعة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أسطورة كرة القدم بيليه، في مدينتي سانتوس حيث بدأ مسيرته وريو دي جانيرو، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالقرب من ساو باولو، أقيم قداس في المتحف المخصص لمسيرة بطل العالم ثلاث مرات (1958، 1965، و1970)، الذي توفي في 29 ديسمبر 2022 بسبب سرطان القولون عن عمر ناهز “82 عاماً”.

ونشر النادي، وهو الوحيد في البرازيل الذي لعب فيه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي لبيليه، مقطع فيديو لإحياء الذكرى مع صورة مصحوبة بتعليق “عام من دون إدسون، لكن بيليه أبدي”.

ومن ملعب سانتوس، أطلق إدينيو، وهو أحد أبناء بيليه السبعة، عشرات البالونات البيضاء في السماء، بحسب الصور التي نشرها النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الجمعة، مقالا تكريمياً لـ”الأعظم في كل العصور”، مؤكداً أن اسمه أطلق على ملاعب عدة، من بينها سبعة خارج البرازيل.

كما أحيى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذكرى السنوية الأولى لرحيل بيليه برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: “قبل عام، قلنا وداعاً لأسطورة”.

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