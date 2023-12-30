اندلاع حريق مهول في شركة لبيع أجزاء السيارات بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

اندلع صباح يومه السبت، حريق مهول داخل شركة لبيع أجزاء السيارات بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فقد شب الحريق بشكل مفاجئ داخل الشركة المتواجدة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف ذات الشهود،أن عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم اخماد الحريق في ظرف وجيز، وإنقاذ العمال المتواجدين داخل الشركة.

وتابع الشهود، أن سبب الحريق لا تزال مجهولة الى حدود الساعة، لافتين أنه تسبب في خسائر مادية، ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

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