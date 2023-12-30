صابر الرباعي يشتري منزل الفنانة الراحلة ذكرى ويصرح :”أنا محظوظ”

2023-12-30 / 12:32
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هبة بريس - متابعة

أكد الفنان التونسي صابر الرباعي أن “صداقة قوية جمعته بمواطنته الفنانة الراحلة ذكرى”، لافتا أنها “فنانة لن تتكرر موسيقيا وصوتيا”.

وقال “صابر”، خلال استضافته في برنامج المطربة الإماراتية “أحلام”، عن قصة شرائه منزل ذكرى، إنه كان يبحث عن منزل في تونس لشرائه، وبالصدفة ذهب إلى أحد المنازل من أجل مشاهدته، ففوجئ بكوثر شقيقة ذكرى، فقالت إنهم أخبروها أن شخصاً سيأتي إليهم لشراء المنزل، فردّ عليها بالقول: أنا هذا الشخص، لكن لمَن تعود ملكيته؟ فردَّت: هذا منزل ذكرى. فقال: أنا اشتريت خلاص”.

واعتبر الفنان التونسي نفسه “محظوظا” لشرائه منزل فيه “رائحة ذكرى”، وفق تعبيره.

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