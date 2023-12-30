بعد اختفائها لمدة.. العثور على أستاذة جث.ة هامدة داخل شقتها بالبيضاء
هبة بريس - البيضاء
عثرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، مساء أمس الجمعة، على سيدة جثة هامدة داخل شقتها بمدينة الدار البيضاء.
وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد تم العثور على جثة السيدة داخل شقتها، بعد اختفائها لمدة طويلة.
ونقلت المصالح المعنية، جثة السيدة التي كانت تشتغل أستاذة قبل سنوات، الى مستودع الأموات، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وأسباب الوفاة.
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8 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
خاص يتعاقب هاذا لي دارها و الحبس
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على أسباب هذه الجريمة..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
الجرائم والقتل والضرب والجرح كلها أمور تعاني منها المجتمعات العربية والعالمية..
اللهم تقبلها عند الشهداء والأبرار..