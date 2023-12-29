توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط

هبة بريس _ طنجة

أسفرت عملية تمشيطية واسعة تمت بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط وعلى طول الطريق الوطنية رقم 16 وبالمداشر المحيطة والمجاروة للمركب المينائي عن توقيف 64 مرشحا للهجرة السرية من جنسية مغربية .

العملية التي تندرج تدخل في إطار التصدي للهجرة السرية اسفرت عن توقيف 64 مرشحا للهجرة السرية من جنسية مغربية قدموا من جهات مختلفة بغرض البحث عن فرصة للهجرة السرية نحو الجنوب الإسباني. كما تمت مصاحبة الموقوفين إلى مناطق ساكناهم الأصلية على متن حافلتين.

و حسب المعلومات المتوفرة فأن هذه العمليات التمشيطية تتم على مدار السنة بحيث بلغ عدد الموقوفين خلال السنة الجارية الى ما مجموعه 3802 مرشحا للهجرة السرية ، و من المرجح تكثيفها تزامنا مع الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية و الحملات الأمنية المصاحبة

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