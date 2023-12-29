توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط

2023-12-29 / 21:52
4
هبة بريس _ طنجة

أسفرت عملية تمشيطية واسعة تمت بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط وعلى طول الطريق الوطنية رقم 16 وبالمداشر المحيطة والمجاروة للمركب المينائي عن توقيف 64 مرشحا للهجرة السرية من جنسية مغربية .

العملية التي تندرج تدخل في إطار التصدي للهجرة السرية اسفرت عن توقيف 64 مرشحا للهجرة السرية من جنسية مغربية قدموا من جهات مختلفة بغرض البحث عن فرصة للهجرة السرية نحو الجنوب الإسباني. كما تمت مصاحبة الموقوفين إلى مناطق ساكناهم الأصلية على متن حافلتين.

و حسب المعلومات المتوفرة فأن هذه العمليات التمشيطية تتم على مدار السنة بحيث بلغ عدد الموقوفين خلال السنة الجارية الى ما مجموعه 3802 مرشحا للهجرة السرية ، و من المرجح تكثيفها تزامنا مع الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية و الحملات الأمنية المصاحبة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

2023-12-29 / 23:00
Photo of المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

2023-12-29 / 21:35
Photo of مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

2023-12-29 / 20:15
Photo of إيداع رئيس جماعة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش

إيداع رئيس جماعة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش

2023-12-29 / 19:36
Photo of عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

2023-12-29 / 19:15
Photo of إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر الكركرات

إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر…

2023-12-29 / 18:40
Photo of تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

2023-12-29 / 18:28
Photo of الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

2023-12-29 / 18:20
Photo of المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

2023-12-29 / 18:05
Photo of اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

2023-12-29 / 17:34

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق