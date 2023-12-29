تعميم التعليم الأولي سيساهم في خلق قرابة 52 ألف منصب جديد

2023-12-29 / 14:44
0
هبة بريس

أفاد التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.

وأبرز التقرير أن “قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد”.

وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.

وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.

وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن يُدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.

وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.

ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان للحكومة في تدبير المرحلة

اقتصاد المغرب لسنة 2023.. تباين في الأرقام و رهان…

2023-12-29 / 13:42
Photo of مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط طرفاية بفويرتي بينتورا

مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط…

2023-12-29 / 12:34
Photo of النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة 2023

النمو الاقتصادي يسجل تحسنا بـ2,8 % مع متم سنة…

2023-12-29 / 12:05
Photo of بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

بالأرقـام.. عجز الميزانية يبلغ 51,4 مليار درهم

2023-12-29 / 10:34
Photo of في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور سوس تتجه نحو أوربا

في طريقة مبتكرة لإشهار المنطقة.. 100 شاحنة مزينة بصور…

2023-12-28 / 15:35
Photo of عقد بقيمة 100 مليون أورو لتمويل استراتيجية غابات المغرب

عقد بقيمة 100 مليون أورو لتمويل استراتيجية غابات المغرب

2023-12-28 / 15:15
Photo of بقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميغاواط.. ربط كهربائي بين المغرب والجزائر

بقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميغاواط.. ربط كهربائي بين المغرب…

2023-12-28 / 12:41
Photo of “الطرق السيارة” تخصص 2.1 مليار درهم من “ميزانية 2024” لـلإستثمار

“الطرق السيارة” تخصص 2.1 مليار درهم من “ميزانية 2024”…

2023-12-28 / 11:10
Photo of عمور عن الصناعة التقليدية ..اداء استثنائي وقياسي

عمور عن الصناعة التقليدية ..اداء استثنائي وقياسي

2023-12-27 / 20:53
Photo of بنك التنمية الألماني يمنح “قرضا” و”دعما” للمغرب

بنك التنمية الألماني يمنح “قرضا” و”دعما” للمغرب

2023-12-27 / 19:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق